in foto: La tartarughina Camilla

La piccola Camilla è una tartarughina di 7/8 anni di età, misura 35 centimetri di lunghezza per 3 chili di peso. Ieri è stata salvata sulla spiaggia di Fregene dagli uomini della capitaneria di porto, dopo che un gruppetto di passanti l'aveva vista con la pinna impigliata a una lenza da pesca. La tartaruga marina, specie Caretta Caretta, si trova ora sotto le cure dei veterinari del centro di primo soccorso Trust Onlus Zoomarine di Pomezia. "Il personale del Compartimento Marittimo di Roma – spiega in una nota la Capitaneria di Roma – sotto il più ampio coordinamento della Direzione Marittima del Lazio, opera costantemente in mare, nella tutela delle specie protette e non, quali, tartarughe, cetacei e squali, a rischio di estinzione e rimane sempre in prima linea a fornire al dicastero dell'Ambiente e agli enti di ricerca, tutte le informazioni utili per approfondire gli studi in materia. Ringraziamo il solerte cittadino che chiamando la Guardia Costiera ha permesso il rapido intervento e soccorso della tartaruga".

"Siamo a 4 tartarughe marine che si sono spiaggiate negli ultimi 11 giorni lungo le coste del Lazio. Oggi è arrivata al nostro Centro di Primo Soccorso la piccola Camilla. Piccola e indifesa di fronte al groviglio di reti, plastica e detriti attorno a cui era intrappolata al suo ritrovamento sulla spiaggia di Fregene. Un ringraziamento speciale ai due signori che passeggiando sulla spiaggia con il loro cagnolino hanno notato la tartaruga e chiamato prontamente la Guardia Costiera e alla Capitaneria di Porto di Fregene e alla rete Tartalazio per averla trasportata immediatamente al nostro Centro. Ora Camilla è monitorata dal nostro staff di esperti e sono in corso accertamenti sul suo stato di salute", informa su Facebook Zoomarine.