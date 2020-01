in foto: Il vicepresidente di CasaPound, Andrea Antonini

Alcune centinaia di persone si sono riunite in via Acca Larentia a Roma per il 42esimo anniversario della strage. Molti partecipanti hanno fatto il saluto romani durante la commemorazione e due giornaliste di Lapresse e Ala News sono state aggredite da uno dei manifestanti. Nel video girato dalle croniste si vede un uomo che si avvicina e dice: "Non le potete fare ste riprese, adesso te la spacco la telecamera". Poco dopo sferra un calcio alla telecamera. Si tratta di Andrea Antonini, vicepresidente di CasaPound.

Il 7 gennaio del 1978 l'omicidio di Franco Bigonzetti e Francesco Ciavatta

Il 7 gennaio del 1978 furono uccisi gli attivisti del Fronte della Gioventù Franco Bigonzetti e Francesco Ciavatta davanti a una sede del Msi. A quelle morti seguì quella di Stefano Recchioni, militante nel corso di disordini con la polizia durante una manifestazione di protesta. Sul luogo dell'omicidio sono stati deposti mazzi di fiori e anche una corona firmata da Fratelli d'Italia. "E' una ferita ancora aperta nella storia della nostra nazione: tre ragazzi, giovanissimi, vengono uccisi dall'odio in un tempo in cui fare politica a destra significava mettere in gioco la propria vita. Fratelli d'Italia ricorda quei tre giovani patrioti che sognavano un'Italia forte e libera. Non tornino mai più quegli anni maledetti, verità e giustizia per Franco, Francesco e Stefano", ha dichiarato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia. "La Procura della Repubblica di Roma non ha mai voluto individuare gli assassini di Bigonzetti e Ciavatta nonostante ci siano tracce evidenti per risalire ai gruppi dell'attivismo dell'estrema sinistra di Roma sud, transitati nelle Brigate Rosse. Io accuso i vertici della magistratura per questa colpevole inerzia. Gli assassini -aggiunge- sono facilmente individuabili, perché non vuole si dare loro un volto e un nome?", ha dichiarato il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri.