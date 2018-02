in foto: Foto postata su Facebook dall’associazione Carnevale Romano

Il carnevale dimenticato di Roma. Carri allegorici e feste nelle piazze sono ormai un antico ricordo nella Capitale. Ma quest'anno non si terrà neanche la tradizionale rievocazione con sfilata e corteo storico in costume del Carnevale Romano. Al suo posto, denuncia l'associazione che negli anni scorsi ha gestito gli eventi e gli show, a piazza del Popolo si festeggerà il Capodanno cinese. Un enorme palco, come testimonia la fotografia pubblicata sulla pagina Facebook del Carnevale Romano, è stato montato sul lato della piazza che guarda verso villa Borghese. In effetti si tratta di un evento sponsorizzato dalla compagnia aerea AirChina, una grande festa che, si legge nel comunicato, "vedrà protagonista la compagnia aerea con le mascotte Panda e i consueti segnalibro dedicati ad ogni segno zodiacale con le relative destinazioni di viaggio personalizzate". La festa, si legge in un'altra nota stampa, saluterà l'anno del Gallo e darà il benvenuto all'anno del Cane. "Organizzato dall'Ambasciata cinese di Roma ed in collaborazione con l'Istituto Confucio, l'evento prevede parate in maschera, spettacoli, fuochi d'artificio, stand e tanto altro. La serata si concluderà con un grande spettacolo pirotecnico".

L'associazione Carnevale Romano: "Pubblica umiliazione di secoli della nostra storia"

Insomma, un evento sponsorizzato dalla compagnia di bandiera cinese ha sostituito il tradizionale corteo storico. Una decisione che non va giù all'associazione Carnevale Romano, che già nei scorsi giorni aveva denunciato la mancanza di iniziative da parte del Comune di Roma per celebrare la festa. "Si è ritenuto di festeggiare il Capodanno cinese anziché il Carnevale romano: non possiamo fare altro che prendere tristemente atto della pubblica umiliazioni di secoli della nostra storia", dichiara Marco Lepre, Presidente dell'Associazione Carnevale Romano Marco Lepre. Giorgio Carra, sempre su Facebook, ricorda come negli anni precedenti piazza del Popolo "ospitava lo storico Carnevale Romano con il forte impegno di associazioni che amano Roma e che, attraverso questi eventi, portavano turismo e migliaia di romani ad emozionarsi. Quest’anno invece non ci sarà alcun Carnevale Romano. Questo perché il Comune ha snobbato l’evento preferendo un enorme palco impattante con annessi box stile circo in occasione del Carnevale cinese. Una piazza vincolata utilizzata a Fiera".