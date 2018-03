in foto: Foto Facebook – la nutria morta fotografata dalla consigliera Pd Giulia Tempesta sul lungotevere di Roma

Un grosso roditore morto, una nutria quasi sicuramente, è stato avvistato ieri sera sul Lungotevere di Roma. A postare fotografie e video su Facebook è stata la consigliera comunale del Partito democratico Giulia Tempesta. "Le immagini qui sotto potrebbero urtare la sensibilità di qualcuno e di questo chiedo scusa. Ma non credo si possa tacere. A Roma abbiamo chi dice che non ci sono topi che girano. Questo in effetti è qualcosa di più, una nutria (forse, credo, mah!) in un tranquillo mercoledì sera sul Lungotevere a Roma", scrive Tempesta su Facebook. L'animale in questione dovrebbe essere una nutria, probabilmente risalita dalle banchine del Tevere a causa dell'innalzamento del livello del fiume.

Le nutrie, dette anche castorini o castori delle paludi, sono roditori di grandi dimensioni, con lunghezza della testa e del corpo tra 430 e 635 mm, la lunghezza della coda tra 255 e 425 mm, la lunghezza del piede tra 120 e 150 mm, la lunghezza delle orecchie tra 25 e 30 e un peso tra 5 e 10 kg, talvolta fino a 17 kg. I maschi sono solitamente più grandi delle femmine. Così si legge su Wikipedia.