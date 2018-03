in foto: Foto Vincenzo Livieri – LaPresse

24–11–2015 – Roma – Italia

Cronaca

Controlli di sicurezza anti terrorismo. Nella foto Piazza del Colosseo

Aumentati i controlli antiterrorismo a Roma in vista delle vacanze pasquali. Sorvegliati speciali saranno soprattutto i riti religiosi, in particolare la via Crucis di venerdì sera al Colosseo e l'angelus del Papa domenica mattina a San Pietro. Oggi in Questura si è svolta una riunione operativa proprio per decidere il piano di sicurezza per il prossimo fine settimana. Le misure di sicurezza per quanto riguarda gli obiettivi sensibili verranno innalzati e le forze dell'ordine, Ministero dell'Interno e agenti dell'intelligence lavoreranno insieme per “garantire la massima attenzione” agli eventi in programma nella Capitale tra venerdì e domenica. Nel corso del vertice di oggi, si legge in una nota diffusa dalla Questura di Roma, "sono stati pianificati i servizi di vigilanza ordine e sicurezza connessi agli eventi religiosi in programma per la ricorrenza della Pasqua: dalle 19 di giovedì e sino alle 24 del 2 aprile scatterà nella Capitale la ‘green zone’ che includerà tutta l’area del centro storico, Colosseo e Vaticano: non saranno ammesse manifestazioni, sarà vietato il trasporto di armi o esplosivi, così come non sarà ammessa la circolazione di mezzi pesanti”.

Nelle prossime ore, spiega il Questore verrà organizzato "un briefing con il personale dipendente impiegato nei servizi di vigilanza e ordine pubblico, al fine di garantire la massima attenzione. La Digos ha aperto un focus informativo dedicato, in collaborazione con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e i servizi di sicurezza. Sono in atto controlli presso gli stabili occupati nella capitale per verificare le presenze”.

Per quanto riguarda la presunta minaccia rappresentata da Atef M., il 40enne tunisino ricercato in tutta Italia dalle forze dell’ordine, la Questura ha precisato che l'uomo "non è ritenuto un pericolo concreto e attuale. La vicenda è in fase di ulteriore approfondimento, ma non ha determinato alcuna allerta in considerazione del fatto che, l’innalzamento standard della misure di sicurezza per Pasqua era stato già pianificato”. Lo stesso presunto terrorista, rintracciato da Chi l'ha visto? ha detto: “Non sono un terrorista, non sono latitante, la polizia tunisina mi ha interrogato tutto il giorno. Denuncio tutti!”.