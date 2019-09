Apre oggi un nuovo centro commerciale a Roma, nei pressi del quartiere Africano, il Salario Center. 36mila quadri di area per 15mila di centro commerciale distribuito su due piani a via Salaria 665, al confine tra il II e il III municipio. I negozi presenti e che hanno aperto oggi sono dieci. Il progetto è nato all'inizio di questa estate ed è stato realizzato in pochissimi mesi dalla Gestar sas, che ha inglobato anche l'autosalone del gruppo Rosati, che da oggi entra a far parte del centro commerciale. Sono circa 200 le persone che lavorano all'interno del Salario Center: e, se da una parte c'è chi ha salutato con favore la sua costruzione, dall'altra c'è chi non sentiva la necessità di un altro centro commerciale nella capitale, soprattutto quando nella zona c'è anche Porta di Roma. In alcuni, inoltre, hanno lamentato un aumento del traffico su via Salaria.

Salario Center, i negozi presenti nel centro commerciale

Per adesso tra le nuove aperture presenti Leroy Merlin, Maison du Monde, Cisalfa, Euronics, Oviesse, Scarpe e Scarpe. Presente anche l'autosalone del Gruppo Rosati e il Progetto Mobilità. Sui due piani saranno divisi anche locali e ristoranti: Roadhouse, Alice Pizza e Junsei Sushi Bar. Il Salario Center non è un centro commerciale grande come altri mall, ma la i nomi dei negozi attireranno in ogni caso un gran numero di persone. L'edificio nel quale è stato costruito il Salario Center è presente nella zona da più di sessant'anni. Quest'estate si è sbloccato l'iter amministrativo per costruire il centro commerciale e i lavori hanno proceduto a tempo di record così da arrivare all'apertura in così poche settimane.