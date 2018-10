in foto: Folla nei pressi della Fontana dei Quattro Mori a Marino (Facebook).

Sei treni straordinari per gli amanti delle tradizioni popolari che vorranno raggiungere Marino e assistere alla Sagra dell’uva. In occasione della festa che celebra il gustoso frutto autunnale, materia prima della bevanda dionisiaca, Trenitalia, in accordo con Regione Lazio, permetterà ai visitatori di raggiungere il suggestivo Comune laziale con un offerta potenziata fra Roma Termini e Marino. Saranno circa 4.200 i posti in più che si aggiungeranno ai 7mila previsti la domenica 7 ottobre sulla linea FL4 Roma – Albano. "Un'occasione in più per assistere al ‘miracolo delle fontane che danno vino', al corteo storico e ai carri allegorici – si legge in una nota di Trenitalia – Una mobilità sostenibile per raggiungere eventi popolari di forte richiamo senza lo stress da traffico e da ricerca di parcheggio. Per l’occasione sarà potenziato anche il servizio di assistenza lungo la tratta interessata".

La sagra dell'uva di Marino

La sagra dell'uva di Marino, evento dalle radici antichissime che hanno origine nella Roma latina, ha un programma ricco di appuntamenti. Tre le giornate, da venerdì 5 a domenica 7 ottobre. L’entrata è a pagamento per i non residenti. Nella giornata di venerdì 5 ottobre si aprono ufficialmente i festeggiamenti. Gli eventi saranno tutti in serata e concentrati a S. Maria delle Mole tranne che per l’apertura della mostra dedicata a Umberto Mastroianni a Marino centro. Sabato 6 ottobre ci sarà la rievocazione in costume ‘L’annuncio del ritorno di Marcantonio Colonna', la ricostruzione storica del ‘Ritorno delle avanguardie belliche', lo spettacolo dell’illuminazione artistica a tempo di musica e il concerto jazz nel cortile di Palazzo colonna. La giornata principale per i festeggiamenti della Sagra dell’Uva è domenica 7 ottobre con lo spettacolo delle fontane, il corteo storico e i carri allegorici. Lunedì 8 ci sarà a chiusura il concerto de ‘Le Vibrazioni'.