in foto: Foto dalla pagina Facebook "Sagra della Seppia"

La Sagra della Seppia a Castelfusano è un appuntamento irrinunciabile per gli amanti del mollusco. L'evento, freschissimo e giunto quest'anno alla seconda edizione, è in programma per venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 ottobre, nel Camping Roma Capitol sul litorale Sud di Roma. L'iniziativa è organizzata dall'associazione Ostia Ristora, con il patrocinio della Regione Lazio della Città Metropolitana e del Municipio X di Roma Capitale. Tre giorni dedicati alla seppia, un frutto prelibato del mare, di cui le coste del litorale romano abbondano proprio nella stagione autunnale. Scopo dell'evento è rilanciare il turismo e l'economia locale di Ostia.

Menù della Sagra della Seppia

Protagonista indiscussa della festa è la seppia: il menù che la vede presente in ogni pietanza è da leccarsi i baffi. Per primo, lo chef propone gnocchi, cozze, seppie e pomodorini; come secondo seppie con i piselli accompagnati da un'insalatona di seppie, carote, sedano e arancia e come sfiziosità la frittura di seppie e verdure con chips di patate.

Programma della Sagra della Seppia

Il programma della Sagra della Seppia di Castelfusano ha tante attività in calendario per adulti a bambini. Si esibiranno band musicali ci saranno incontri di cucina con focus sulla seppia e workshop per dibattere sulle potenzialità da valorizzare per rilanciare Ostia. I più piccoli potranno partecipare a giochi e attività sportive. Inoltre, l’associazione "Ostia In Bici" organizzerà un percorso in bicicletta.