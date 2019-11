Sagra della polenta a Roma in programma il secondo weekend di novembre. L'antichissimo piatto a base di mais dalle diverse varianti è protagonista degli appuntamenti del fine settimana in varie zone della Capitale tra cui Lunghezza, Nerola e Castelnuovo di Porto. La polenta, solitamente molto amata in autunno e in inverno, ci accoglie nell'inoltrarsi della nuova stagione. La sua cornice ideale è il freddo e le giornate di pioggia, per essere guastata accompagnata da sugo e carne magari davanti al calore del camino scoppiettante. I tre appuntamenti sono fissati in calendario per sabato 9 e domenica 10 novembre.

Sagra della polenta a Lunghezza

Lunghezza è pronta ad accogliere i visitatori per la sagra della polenta, giunta alla nona edizione, che si svolgerà in via delle Cerquete. Sabato è prevista polenta solo a cena, mentre domenica sarà servita sia a pranzo che a cena. Oltre alla versione classica è possibile assaggiare quella alla Gricia, senza sugo, accompagnata con vino.

Sagra della polenta a Castelnuovo di Porto

La sagra della polenta a Castelnuovo di Porto è in programma per domenica 10 novembre. Nel menù oltre al piatto principale della festa ci sono arrosticini, patate fritte, ciambelline, romanella, caldarroste. La giornata sarà allietata da musica e balli per coinvolgere adulti e bambini.

Sagra della polenta a Nerola

Ad ospitare la sagra della polenta a Nerola, in provincia di Roma, sarà il piccolo borgo in piazza San Sebastiano. L'evento è giunto alla XXII edizione. Nel menù oltre alla polenta servita con sugo e carne, saranno servite bruschette con olio Dop locale e vino.