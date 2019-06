in foto: Mucche al pascolo nel Bosco Macchia Grande di Manziana (Roma)

Le previsioni meteo per venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 giugno promettono cielo sereno, sole e bel tempo su Roma e nel Lazio. L'occasione ideale per concedersi una gita fuori porta, magari non troppo lontano dalla Capitale. A 60 chilometri da Roma, poco distante dal Lago di Bracciano, Manziana festeggia la sagra della Cornuta 2019, organizzata dalla pro loco e dall'Università Agraria alle Officine Ex Motosi in via Lazio 2. Un appuntamento irrinunciabile all'insegna della carne allevata allo stato brado e a chilometro zero, che ha come obiettivo la salvaguardia ambientale e la produzione di qualità. Un menù che propone piatti genuini e della tradizione, come trippa, tagliata, fettine panate, ma anche primi e contorni vari. Il calendario delle tre giornate di festa è ricco di iniziative, come passeggiate, espositori di produzioni agro-alimentari ed artigianato locale e attività per adulti e bambini, tutte in mezzo alla natura. Inoltre i luoghi della manifestazione ospiteranno la tappa Nazionale della Rassegna del Cavallo Maremmano (ANAM).

in foto: Il Bosco Macchia Grande di Manziana

Venerdì 14 giugno

Si apre il weekend di festa, con un convegno sull’allevamento brado come "metodo rispettoso del benessere animale, utile alla conservazione di particolari ambienti naturali e pregiato per la produzioni di carni di elevata qualità nutrizionale". Lo stand gastronomico apre alle ore 20, mentre a partire dalle 21 è prevista musica popolare dal vivo.

Sabato 15 giugno

Alle ore 10 ci sarà un'attività di orienteering nel Bosco di Manziana a cura dell’Asd Enea Orienteering, mentre alle ore 10.30 arriveranno i cavalieri toscani ‘Cavalcanti del Padule' da Fucecchio (FI) attraverso la Via Francigena e l’Antica Via Clodia, con la partecipazione delle associazioni equestri locali. Lo stand gastronomico apre a partire dalle ore 13, mentre nel pomeriggio, alle 17.30 i bambini dai 7 ai 14 anni potranno divertirsi con attività didattiche a cura dell'associazione Gravity Experience. Alla stessa ora una camminata psicosensoriale con partenza dall’ingresso del Bosco Macchia Grande di Manziana, a cura dell’associazione Elidea Psicologi Associati vi farà immergere nella bellezza naturale del territorio, coinvolgendo mente e corpo. Per cena, lo stand gastronomico sarà aperto a partire dalle ore 20, con lo spettacolo equestre ‘Il mondo del Cavallo, nella tradizione maremmana dei butteri' nella ‘Motosi Arena', illuminata nella notte e davvero suggestiva.

Domenica 16 giugno

Terzo e ultimo giorno di festa, alle ore 9 inizia la camminata dell'associazione Cammino delle Terre Comuni, con appuntamento in Piazza di Pisciarelli a Bracciano, fino a raggiungere il Bosco Macchia Grande di Manziana, per l'ora di pranzo, quando alle 13 aprirà lo stand enogastronomico. Nel pomeriggio bambini e ragazzi saranno impegnati in attività ludiche, mentre alle 17.30 inizierà la visita guidata nel Bosco Macchia Grande di Manziana e nell'Area Mineraria Ex-Motosi a cura della geologa Susanna Ippolito. Di sera stand enogastronomico e spettacoli, sempre a partire dalle ore 20.