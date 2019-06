Anguillara Sabazia è pronta per festeggiare la 59esima Sagra del Pesce, che si svolgerà sabato 15 e domenica 16 giugno. A fare da cornice il meraviglioso Lago di Bracciano, distante circa 40 chilometri dalla Capitale, alle porte di Roma, con i suoi panorami e la sua natura. Protagonista è il pesce d'acqua dolce, con piatti semplici ma genuini, che riportano indietro nel tempo, quando erano ancora vivi i nostri nonni. Un appuntamento imperdibile per gli amanti del cibo, ma anche per chi non ha mai assaggiato il pesce di lago ma è curioso di sperimentare gusti nuovi. La Sagra del Pesce di Anguillara nasce nel 1960 per celebrare quella che in quegli anni era l’attività principale del paese, la pesca, che la gente del posto faceva uscendo di buon mattino con piccole barche. La manifestazione a partire da quest'anno sarà completamente rinnovata, tuttavia rispettando la tradizione di un evento arrivato fino ad oggi.

La Sagra del Pesce di Anguillara: il programma

Il menù della Sagra del Pesce di Anguillara prevede un'ampia offerta servita negli stand gastronomici e nell'area street food, con prodotti a chilometro zero. I cibi verranno serviti ‘su ruote', grazie a coloratissimi mezzi vintage come truck, apecar e furgoncini sui quali saranno a servizio dei visitatori veri e propri ‘street chef', pronti a spiegarvi tutte le prelibatezze. Oltre al magiare e bere con gusto, le due giornate di festa propongono musica dal vivo, spettacoli pirotecnici, artisti di strada, acrobati circensi, attività per bambini e fuochi d’artificio. Inoltre il programma dell’evento riesce a soddisfare proprio i gusti e le preferenze di tutti, grandi e piccini, con arte circense, musica, arte figurativa, installazioni, artigianato artistico, concert e show cooking.

Sagra del Pesce ad Anguillara: dove parcheggiare

In occasione della Sagra del Pesce la sindaca di Anguillara Sabrina Anselmo ha informato cittadini e turisti sulle zone dove parcheggiare sabato 15 e domenica 16 giugno, per poi raggiungere il punto della manifestazione che si svolgerà lungolago. I parcheggi disponibili sono l'ex Consorzio Agrario in via Anguillarese all'altezza passaggio a livello, con servizio navetta dalla stazione fino a Piazza del Molo e ritorno. Il parcheggio 167 in Via Anguillarese 87, con servizio navetta alla fermata fermata autobus Schiaffini. Il parcheggio all'incrocio via Vicinale dei Vignali via comunale San Francesco (altezza Fontanile) con servizio navetta, o il parcheggio del cimitero comunale adiacente al centro storico.