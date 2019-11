La Sagra del Fritto a Roma è in programma per sabato 23 e domenica 24 novembre. Un evento irrinunciabile per gli amanti dello street food, un weekend all'insegna di gustosi supplì, arancini, pizzottelle e tante altre prelibatezze provenienti da varie regioni d'Italia, pronte ad essere immerse nell'olio bollente e divorate! L'appuntamento è al Physical Village in via Federico Turano 44 a La Rustica. Gli espositori di stand enogastronomici ci attendono dalle ore 18 alle 23 con tante proposte appetitose, rivisitate anche in versione vegan, per accontentare proprio tutti. Quella del fritto non è solo una semplice sagra ma un terreno di battaglia dove le friggitorie e pizzerie romane che parteciperanno all'evento si sfideranno per ottenere l'ambito titolo de "Il Fritto Maestoso 2019".

Il menù della Sagra del Fritto a Roma

Appetitoso il menù della Sagra del Fritto, con un'offerta ampia e proposte per tutti i gusti: tra queste supplì, arancini, mozzarelle in carrozza, pizzottelle, calzoni, pizza, olive all'ascolana e pesce. Il tutto servito in diverse varianti. Tra i supplì ad esempio oltre al classico ragù, si potrà scegliere tra i gusti cacio e pepe, ‘nduja, pesto e molti altri, decine di sapori, profumi e colori da far venire l'acquolina anche ai palati più esigenti. Oltre ai fritti il menù prevede anche l'allestimento di un pub, con hamburger, hot dog e patatine. Chi non mangia la carne può scegliere le varie alternative veg, a base di verdure e legumi.

Cosa fare alla Sagra del Fritto a Roma

Alla Sagra del Fritto sono in programma intrattenimento musicale, area bambini, area parcheggio, con ingresso gratuito per tutta la durata dell'evento. Per info e prenotazioni consultare la pagina Facebook dedicata.