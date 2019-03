Il 31 marzo, a Nazzano in provincia di Roma, si terrà la XVI edizione della Sagra degli gnocchi. Un evento che è diventato il fiore dell'occhiello della cittadina e che attira ogni anno centinaia di residenti e turisti da tutto il Lazio. La sagra dello gnocco è chiaramente un evento tutto dedicato a questa pasta di patate lavorata a mano: uno dei piatti tradizionali della cucina italiana e amato in tutto il paese. Chiaramente questa pasta sarà fatta artigianalmente secondo la consuetudine. Il menu comprende anche la carne alla brace. Ma la Sagra degli gnocchi di Nazzano non sarà dedicata solo a chi ama mangiare: per la cittadina, infatti, si terranno diverse mostre ed eventi per intrattenere i visitatori.

Sagra degli gnocchi e book crossing per il borgo

La sagra degli gnocchi di Nazzano inizierà alle 12.30. I fortunati avventori potranno scegliere tra diverse tipologie di gnocchi: tutti rigorosamente fatti a mano, saranno conditi al sugo di castrato per i golosi e gli amanti della carne, o con pomodoro e basilico per chi vuole rimanere più sul leggero o segue una dieta vegetariana. Come secondo, invece, sono previste salsicce, castrato alla brace, cicoria e patate. All'interno del centro storico di Nazzano, c'è poi il Museo del Fiume che, in onore di quest'occasione particolare che vedrà venire tante persone nella cittadina, proporrà la mostra "Nazzano e la Repubblica Romana del 1820". Non solo: per le strade del borgo saranno allestite delle postazione di book crossing, una pratica molto amata non solo in Italia, ma anche nel resto d'Europa: in questi punti, gli appassionati lettori potranno donare un libro che hanno già letto e prenderne un altro che vorrebbero leggere. Un'idea molto apprezzata e che ha generato molti consensi.