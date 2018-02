Anche Sabrina Ferilli ha scritto alla sindaca Virginia Raggi in merito alla vicenda del Cinema America. "Cara sindaca, esprimo, come hanno fatto i colleghi ieri, il mio più totale disappunto in riferimento all'esproprio che sta avvenendo nei confronti dei ragazzi del cinema America e la loro arena cinematografica in Piazza San Cosimato, è un atto gravissimo e senza alcun precedente nella nostra città. Io amo Roma, loro amano Roma e chiunque impedisca a qualcuno di amare questa città, o anche solo di limitarne e rallentarne il suo operato, non può che provocare in me un sentimento di offesa e delusione, come detto anche da Benigni, Bertolucci, Sorrentino, Verdone e moltissimi altri", ha scritto la popolare attrice romana nella lettera inviata alla sindaca Raggi. "Questi ragazzi sono l'emblema della romanità che non si ferma davanti a niente e nessuno, mossi semplicemente da un sentimento di amore per la città in cui sono nati. Mi appello personalmente e a lei affinché la manifestazione in piazza San Cosimato venga immediatamente autorizzata come successo degli scorsi anni. Ed aderisco anche io all'iniziativa del 12 alle 13 presso il WE GIL di Largo Ascianghi", ha scritto ancora Ferilli. Ieri hanno firmato un appello a favore del Cinema America importanti attori e registi italiani: da Roberto Benigni a Carlo Verdone, da Valerio Mastandrea a Matteo Garrone.

L'assegnazione di piazza San Cosimato a Trastevere dovrà avvenire, ha fatto sapere l'amministrazione ai ragazzi del Cinema America, attraverso la partecipazione al bando dell'Estate Romana. Questa la risposta, pubblicata su Facebook dei ragazzi del Cinema America