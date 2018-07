in foto: Foto LaPresse

Un automobilista ha aggredito un vigile urbano dopo aver ricevuto una multa. L'uomo ha parcheggiato la sua auto nelle strisce blu e se ne è andato, senza fare il biglietto per la sosta. E'successo ieri pomeriggio a Sabaudia, città sul mare in provincia di Latina. L’aggressore sarà denunciato all’autorità giudiziaria per violenza, minaccia e lesioni a pubblico ufficiale. Ferma la condanna del sindaco Giada Gervasi e del comandante della polizia locale, Daniele De Sanctis: “Un gesto di violenza che merita una secca condanna, ancor di più perché avvenuto ai danni di un pubblico ufficiale nell’atto dell’esercizio delle sue funzioni”.

Aggredisce un vigile urbano a Sabaudia

L'aggressione si è svolta in Corso Vittorio Emanuele II. L'ausiliare, che poco prima aveva multato la macchina dell'uomo in piazza Oberdan perché sprovvista sia di ticket sia di abbonamento, è stato raggiunto dal proprietario, il quale ha iniziato a minacciarlo pesantemente, poi, lo aggredito prendendolo a calci e a pugni. A chiamare aiuto sono stati i passanti che hanno assistito alla scena in pieno giorno, in una delle strade più trafficate della città e che si sono subito preoccupati per le condizioni di salute del vigile che in quel momento stava svolgendo il proprio lavoro. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 che ha soccorso la vittima e l'ha trasportata al pronto soccorso dov'è stato medicato. All'ausiliare del traffico sono stati stati certificati 5 giorni di prognosi per le ferite riportate.