in foto: Foto di repertorio

La barca della Madonna si è bloccata durante la processione sul lago di Paola, a Sabaudia, in provincia di Latina. E' successo ieri pomeriggio, in occasione della tradizionale celebrazione di Ferragosto. Un incidente che ha provocato paura tra i presenti e nel quale non è rimasto ferito nessuno ma che ha del curioso se si pensa che sia stato visto nel un sogno "premonitore" di un fedele. Secondo quanto raccontato da un cittadino che era presente alla scena al momento della vicenda, prima del'accaduto, un uomo è andato dal parroco, lievemente scosso, per raccontargli di aver fatto un brutto sogno. Mentre dormiva avrebbe visto la barca che trasporta la statua della Madonna fermarsi all'interno del lago.

Fumo dalla barca

Da lì a poco è successo quanto temuto: dopo circa 15 minuti dalla partenza, l'imbarcazione ha iniziato a fare fumo, probabilmente a seguito di un guasto del motore. A bordo, oltre al parroco e alla guardia costiera, c'erano autorità civili e militari, persone anziane e disabili. Immediatamente si è creata una situazione di allarmismo e si diffuso il panico tra i presenti che temevano per quanto sarebbe potuto accadere e di finire in acqua.

L'intervento della guardia costiera

La guardia costiera è intervenuta subito e ha tranquillizzato i civili a bordo. I militari sono intervenuti trasbordando tutte le persone dalla barca ad altre imbarcazioni, poi, sono state trasportate in salvo sulla sponda del lago più vicina. La barca, infatti, doveva essere liberata al più presto per la sicurezza delle persone e per alleggerirla, in modo da poterla traghettare più facilmente e con maggiore stabilità. L'imbarcazione con la sola statua e la guardia costiera a bordo è stata trasportata fino al pontile e ormeggiata con plauso dei fedeli che aspettavano la figura della Madonna con ansia. Un epilogo con lieto fine che ha portato il sorriso sulle bocche di tutti e ringraziamenti alla guardia costiera per l'intervento fatto.