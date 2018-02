Sabato 24 febbraio Roma blindata. Ben quattro le manifestazioni in programma. Un corteo del sindacato Si.Cobas andrà da piazza dell'Esquilino fino a piazza Madonna di Loreto, percorrendo via Cavour, largo Corrado Ricci e via dei Fori Imperiali, dalle 14.00 alle 19.00. Previste 4500 persone. In contemporanea un presidio dei ‘No Vax' si svolgerà invece in piazza di Porta San Giovanni. Previste 10.000 persone. Dalle 13 invece il corteo promosso dall'Anpi e altre 19 sigle politiche, sindacali e associative andrà da piazza della Repubblica a piazza del Popolo, lungo via Emanuele Orlando, largo di Santa Susanna, via e piazza Barberini, via Sistina, piazza Trinità dei Monti e viale Gabriele D'Annunzio. È prevista la partecipazione di circa 20.000 persone.

Bus deviati e strade chiuse.

Per il corteo dell'Anpi fino alle 17.30 deviate le linee H, 40, 52, 53, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 70, 80, 82, 83, 85, 160, 170, 492, 590, 910 e C3. Per ragioni di sicurezza chiuso l'accesso alla staziozio della linea A Flaminio lato piazza del Popolo. Per consentire lo svolgimento del corteo dei Si.Cobas deviate invece le linee C3, 16, 51, 70, 71, 75, 85, 87, 118, 360, 590, 649 e 714, mentre "in caso di ulteriori chiusure in via del Corso, via del Plebiscito, piazza Venezia, via Cesare Battisti e via del Teatro Marcello", subiranno modifiche anche le linee H, 30, 40, 44, 46, 60, 62, 63, 64, 80, 81, 83, 160, 170, 492, 628, 715, 716, 780, 781 e 916. Per la manifestazione del movimento contro l'obbligo vaccinale, deviate le linee 16, 81, 85, 87, 218, 650, 665, 673 e 792.

Questura lancia allarme infiltrati.

Imponente il dispositivo delle forze dell'ordine per evitare tensioni e incidenti: 3500 gli agenti in campo. "Le forze dell'ordine saranno impegnate per consentire a tutti di manifestare liberamente ed esprimere il loro pensiero. Siamo lì per garantire la sicurezza ma non ci sarà spazio per nessun tipo d'intolleranza. I nostri servizi inizieranno sin dalla mattina presto ai caselli delle autostrade e sulle vie consolari. Le persone che saranno individuate come potenziali disturbatori saranno fermate", così Roberto Massucci, dirigente della Questura di Roma a Radio Anch'io.

Vietato caschi e travisamento in corteo.

Dalla Questura fanno sapere che sarà vietato partecipare alle manifestazioni con caschi o elmetti, travisare il volto e sfilare con qualsiasi oggetto potenzialmente contundente, come aste rigide delle bandiere. Provvedimenti presi con il duplice obiettivo di "garantire un elevato standard di prevenzione antiterrorismo ed evitare che gruppi di facinorosi possano infiltrare i cortei con conseguenze negative per l'ordine e la sicurezza".