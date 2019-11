in foto: Foto di repertorio

Sabato 23 novembre, a causa di lavori programmati da parte di Acea Ato 2 per "migliorare l'efficienza del servizio", dalle 9 di mattina e fino alla mezzanotte molti quartieri di Roma Nord rimarranno senza acqua. Rubinetti a secco e abbassamenti di pressione, in particolare nei piani più alti delle abitazioni, nelle zone più periferiche del del XV Municipio, oltre il Grande Raccordo Anulare nella Valle Muriciana, Cesano La Storta e Castelluccia. Un disagio non da poco, ma necessario per avere un servizio migliore ed evitare sprechi.

Tre autobotti a disposizione dei cittadini

Acea invita i cittadini ad organizzarsi per evitare quanto più possibili disagi e ha reso noto che metterà a disposizione tre autobotti dalle 11.00 alle 20.00, dove sarà possibile attingere acqua potabile. I mezzi saranno posizionati in via Stazione di Cesano all'angolo con via Piero Marcucci Poltri, su via Cassia all'altezza dell'incrocio con via dell'Isola Farnese e in via Sulbiate, nell'area antistante. l'anfiteatro.

A disposizione il numero verde di Acea

“Acea Ato 2, scusandosi per il disagio arrecato, invita gli utenti interessati a provvedere con ampio anticipo alle opportune scorte e raccomanda di mantenere chiusi i rubinetti durante il periodo della sospensione, per evitare inconvenienti alla ripresa della normale erogazione dell'acqua”. Per ogni altra informazione è a disposizione dei cittadini il numero verde 800130335.