in foto: foto di repertorio

Ryanair, la compagnia lowcost irlandese, ha annunciato due nuove rotte che, da gennaio 2020, collegheranno l'Italia all'Armenia. In particolare saranno attivati voli da Roma Ciampino e da Milano – Bergamo, Orio al Serio a Yerevan, capitale dell'Armenia. Entrambi i voli saranno operativi due giorni alla settimana, il martedì e il sabato. Le nuove tratte saranno attive dal prossimo 14 gennaio 2020. “Siamo lieti di annunciare che le tariffe basse di Ryanair sono arrivate a Yerevan e Gyumri, i nostri nuovi aeroporti e i primi aeroporti in Armenia. Queste quattro nuove rotte promuoveranno ulteriormente il turismo armeno e permetteranno ogni anno che oltre 130.000 clientiviaggeranno da / verso due paesi europei verso una delle destinazioni turistiche in più rapida crescita in Europa. Non vediamo l’ora di sviluppare questa nuova crescita del traffico armeno, nuove rotte e posti di lavoro nei prossimi anni", ha dichiarato il direttore commerciale dell'azienda, David O'Brien.

La nuova destinazione Ryanair, costi e orari dei voli per l'Armenia

Il volo (singola tratta) costa tra gli 60 e i 100 euro attualmente sul sito di Ryanair. Il volo di andata da Roma Ciampino parte sabato alle 14,20 e dura poco meno di quattro ore (arrivo alle 21,15), mentre quello di ritorno parte alle 21,40 e arriva alle 22,35 (c'è il fuso orario). Stessi orari per le partenze del martedì. "A lungo sconvolta da dominazioni belligeranti, la città di Erevan è sopravvissuta a secoli di occupazione straniera e ha acquisito l'indipendenza con la caduta dell'Unione Sovietica. Questa capitale, cuore della cultura armena, ha celebrato la sua liberazione con un'esuberante attività edilizia e con la crescita costante della popolazione", è la descrizione della capitale armena sul sito Tripadvisor.