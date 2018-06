Russell Crowe torna nella Capitale al grido di "Forza Roma" e sciarpa giallorossa tra le mani. L'attore neozelandese, celebre per la sua interpretazione nel famoso film di Ridley Scott ‘Il Gladiatore' si trova in Italia per partecipare all'evento benefico "Il Gladiatore in concerto", in programma al Colosseo e poi al Circo Massimo. Proprio all'anfiteatro Flavio domani sera incontrerà un altro "gladiatore", l'ex capitano della RomaFrancesco Totti.

Crowe conferma ancora una volta la sua passione per i colori della Roma. Un mese fa l’attore ha apertamente dichiarato di tifare per la squadra di Di Francesco in occasione della semifinale di Champions contro il Liverpool.

L'attore aveva già informato i suoi fans del suo ritorno nella Capitale lo scorso mese su Twitter. Ad attenderlo un evento di beneficenza organizzato dall’Orchestra Italiana del cinema, che eseguirà dal vivo e in sincrono con i dialoghi la famosa colonna sonora della pellicola del 2000 premiata con cinque premi Oscar, tra cui quello per il miglior film. L'esecuzione sarà realizzata da 200 maestri d'orchestra diretti dal maestro Justin Freer. L'artista Lisa Gerrard canterà la canzone "Now we are free" che vinse il Golden Globe. Il concerto raccoglierà fondi per la Campagna Rotary "End Polio Now", programma trentennale per l'eradicazione della poliomielite sostenuta insieme alla Fondazione Bill & Melinda Gates, Organizzazione Mondiale della Sanità e Unicef.