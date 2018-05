Massimo Decimo Meridio torna a Roma. A confermarlo è lo stesso Russell Crowe, interprete del personaggio e protagonista del ‘Gladiatore' di Ridley Scott, che, probabilmente, sbarcherà nella Capitale per la proiezione del film al Colosseo. L'evento di beneficenza è stato organizzato dall'Orchestra Italiana del cinema, che eseguirà dal vivo e in sincrono con i dialoghi la famosa colonna sonora della pellicola del 2000 premiata con cinque premi Oscar, tra cui quello per il miglior film.

Con un tweet scritto un po' in inglese e un po' in un italiano stentato, Crowe ha annunciato: "E' il momento in chi Massimo ritorna?". Invitato anche l'ex numero 10 della Roma e ‘gladiatore giallorosso' Francesco Totti. L'evento sarà replicato l'8 e il 9 giugno al Circo Massimo. "Questa città ha bisogno di riconquistare una luce importante. Riporteremo Il Gladiatore nel suo luogo naturale e racconteremo un periodo storico come l'Impero romano, che è alle fondamenta del mondo intero. Sono entrato in contatto con Russell Crowe pochi giorni fa – aggiunge – Dopo tre anni che lo cerco, ora è lui che cerca me. È un artista molto impegnato, ma ha espresso la sua volontà di esserci, al Colosseo e al Circo Massimo. Per scaramanzia non dico al 100%, ma la sua presenza è confermata al 99%", conferma la notizia il presidente dell'Orchestra Marco Patrignani.

La colonna sonora del film sarà eseguita da 200 maestri d'orchestra diretti dal maestro Justin Freer e Lisa Gerrard canterà la canzone ‘Now we are free' che vinse il Golden Globe. Il gladiatore Live raccoglierà fondi per la Campagna Rotary "End Polio Now", programma trentennale per l'eradicazione della poliomielite sostenuta insieme alla Fondazione Bill & Melinda Gates, Organizzazione Mondiale della Sanità e Unicef.