in foto: Fabio Faggiani

"Voglio superare i miei limiti, mi piace mettermi alla prova e sfidare me stesso". Fabio Faggiani, podista trentacinquenne di Allumiere, tesserato con il gruppo Monti della Tolfa l'Airone, ha un obiettivo: quello del Guinnes World Record dei 100 chilometri casalinghi. Un'idea nata dopo l'annullamento della Maratona di Milano a causa dell'emergenza coronavirus, alla quale avrebbe dovuto partecipare. L'atleta sta trascorrendo l'isolamento domiciliare disposto dal decreto del Governo agli italiani, per contenere la diffusione dei contagi. Fabio, che come le altre persone non può uscire per praticare il suo sport preferito nei parchi o in strada, continua ad allenarsi fino a cinque ore al giorno facendo avanti e indietro in 25 metri di cortile.

"Noi atleti dobbiamo essere d'esempio"

"È giusto che restiamo a casa, anche se sono uno sportivo penso: se esco io allora dovrebbero uscire tutti. Noi atleti per primi dobbiamo essere d'esempio, restare in casa è un sacrificio necessario". Fabio ha raccontato a Fanpge.it come, anche se la sua attività sportiva si limiti alla sua abitazione, la sua vita continui fuori, lavorando in un centro di distribuzione che rifornisce i supermercati di Lazio e Toscana, quindi, impegnato a garantire alle persone i servizi essenziali. "In queste settimane ho nostalgia di tutto. Mi manca allenarmi, i miei compagni, le competizioni, purtroppo quella che stiamo vivendo è una situazione critica" ha spiegato con voce malinconica.

Il segreto è porsi degli obiettivi anche chiusi in casa

"Una delle prime cose che farò una volta allentate le misure di contenimento, prendendo atto di tutte le precauzioni necessarie, sarà tornare ad allenarmi fuori, per preparare i prossimi appuntamenti". Un messaggio forte quello che vuole trasmettere Faggiani con la sua determinazione: "Speriamo di riuscire in questa impresa, per far capire alle persone che anche chiusi in casa ci si possono porre degli obiettivi, come ad esempio, mantenersi in forma e in allenamento: basta la volontà. Anche una mezz'ora di attività fisica può fare la differenza e portare grandi benefici sia al corpo e che alla mente".