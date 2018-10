in foto: Rudy Colantonio e Antonio Russo, le due vittime del maltempo a Castrocielo

Rudy Colantonio e Antonio Russo sono morti schiacciati dai pini crollati sulla via Casilina a causa del vento fortissimo che ieri ha soffiato su tutto il Lazio. Rudy, 32 anni, era titolare di un'agenzia di credito finanziario e gestiva, insieme al padre, il ristorante Col Gioioso di Colfelice. Antonio, 38 anni, invece era un suo stretto collaboratore. Erano entrambi residenti ad Arce, provincia di Frosinone.

Un albero è crollato sulla Smart su cui viaggiavano intorno alle 15 di ieri pomeriggio nei pressi della gelateria ‘Millevoglie'. Per il sindaco di Castrocielo, dove si è verificato l'incidente, si tratta di una tragedia annunciata. Ai microfoni di Fanpage.it il primo cittadino del piccolo comune del Frusinate Filippo Materiale ha dichiarato che "tutte le piante di pino sulla Casilina devono essere abbattute, perché sono pericolose. L'ho scritto in diverse lettere, ma Astral, però, non mi ha mai risposto. Non si tratta di manutenzione ordinaria, che dovrei fare io in quanto sindaco, ma quelle piante richiedono interventi straordinari. Quella strada o andava chiusa o messa in sicurezza. Purtroppo si tratta di una tragedia annunciata”.