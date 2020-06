in foto: Presa la banda dei supermercati – foto Carabinieri di Roma

Sei furti in pochi giorni in altrettanti supermercati a Roma e provincia, anche durante il lockdown imposto dal governo per fronteggiare l'emergenza coronavirus. Ma la cosiddetta ‘banda dei supermercati' è stata scoperta dai carabinieri di Frascati. I militari del Comando Provinciale di Roma stanno eseguendo questa mattina un'ordinanza emessa dal gip di Velletri su richiesta della Procura di Velletri che dispone la custodia cautelare in carcere per cinque persone. Sono accusate del reato di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di furti ai danni di supermercati.

Indagini ancora in corso da parte dei carabinieri di Frascati

Una volta entrati all'interno degli esercizi commerciali, i membri della banda svaligiavano le cassaforte. Per ora gli sono contestati sei colpi, ma le indagini dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Frascati sono ancora in corso. Non è escluso, infatti, che la banda possa aver messo a segno anche altri colpi e anche nel periodo di lockdown. Come detto, il loro obiettivo era quasi sempre la cassaforte dei supermercati, ma a volte rubavano anche prodotti dagli scaffali. I cinque indagati, tutti di etnia Sinti e con alle spalle diversi precedenti, sono stati incastrati grazie alle riprese delle telecamere di sorveglianza dei supermercati. I vestiti che indossavano hanno infatti reso possibile la loro identificazione da parte dei militari. La banda avrebbe messo a segno colpi all'interno di supermercati nel territorio della città di Roma e della provincia.