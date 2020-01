in foto: Foto di repertorio

Ha rubato tablet e smartphone su un treno ad alta velocità diretto a Milano. Il ladro, un italiano di 48 anni, è stato arrestato dai poliziotti del settore operativo del compartimento Polizia Ferroviaria per il Lazio nella tarda mattinata di ieri, giorno di Capodanno, alla stazione Termini di Roma. Stando a quanto riferiscono gli agenti, l'uomo è stato controllato subito dopo essere sceso da un treno ad alta velocità proveniente da Salerno grazie a una segnalazione inviata dal personale di Protezione Aziendale di Rete Ferroviaria Italiana. Gli addetti lo avevano notato scendere dal treno con due grosse borse e, insospettiti, hanno deciso di segnalarlo alla polfer. L'uomo, risultato con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, aveva nascosto nelle borse tablet, smartphone e vini di pregio dal valore complessivo di oltre 4mila euro. Non ha saputo spiegare la provenienza di questi oggetti, ma successive indagini hanno dimostrato che uno dei tablet e uno degli smartphone erano stati sicuramente rubati a bordo del treno a un turista in viaggio verso Milano. L'uomo è stato arrestato e ora si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria di Roma.

Secondo i dati forniti dalla Polizia Ferroviaria nel 2019 sono state impiegate in totale 192.000 pattuglie in stazione e quasi 49.000 a bordo treno. Sono stati scortati complessivamente 105.946 convogli ferroviari (con una media di circa 290 treni al giorno). Sono stati inoltre predisposti 13.706 servizi antiborseggio in abiti civili, sia negli scali che sui convogli. Sono state arrestate 1.174 persone e controllate 1.663.692 persone.