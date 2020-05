Ama ha presentato denuncia per il furto delle ceneri di Elena Aubry, la giovane morta a causa di un incidente con la moto il 6 maggio 2018. L'amministratore delegato Stefano Zaghis ha dichiarato che Ama sta collaborando con le forze dell'ordine al fine di aiutare con le indagini, e a tal proposito ha fornito le registrazioni delle telecamere di sorveglianza ai carabinieri della Stazione San Lorenzo. "Il cimitero Verano si estende su una superficie di circa 87 ettari – spiega Ama in una nota – Nell'area cimiteriale è attivo un servizio di pattugliamento di guardie giurate armate, presenti 7 giorni su 7 durante l'orario di apertura. Le guardie giurate operano in sintonia con la centrale operativa di competenza e con la sala operativa di videosorveglianza, garantendo il pronto intervento in caso di necessità. Alla sala di videosorveglianza fanno capo circa 40 telecamere che controllano i varchi di accesso, gli uffici cimiteriali, l'area del Quadriportico ed alcuni punti specifici".

L'appello della madre di Elena Aubry

Le ceneri di Elena Aubry sono state rubate dal cimitero del Verano. La madre lo ha scoperto alla vigilia dell'anniversario della sua morte, avvenuta il 6 maggio. Anche il quaderno con scritti pensieri dedicati alla giovane è scomparso. "Perdere una figlia è terribile, ma anche andare al sepolcro di tua figlia e non trovarne più le ceneri è qualcosa che non auguro a nessuno. Si tratta di un gesto indegno. Datemi una mano". La donna ha lanciato un appello a "chiunque sappia qualcosa. So che molte persone sono andate a trovare Elena ed è importate sapere se qualcuno sia andato a trovarla dopo il 7 dicembre. Questo è importante per tentare di capire quando sia potuto avvenire questo atto disgraziato".

La morte di Elena Aubry

Elena Aubry è morta il 6 maggio 2018, all'età di 25 anni. La giovane, grande appassionata di moto, stava viaggiando a bordo della sua Honda Hornet, quando è caduta all'altezza del chilometro 25,5 di via Ostiense a Roma. Secondo la perizia, la 25enne è caduta a causa del manto stradale dissestato, che l'avrebbe sbalzata dalla sella. Impossibile per lei – che stava viaggiando entro i limiti di velocità e col casco integrale – riprendere il controllo. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo: sotto la lente d'ingrandimento, i dirigenti del Simu, che avrebbero dovuto occuparsi della manutenzione stradale. Sul registro degli indagati non è stato ancora scritto nessun nome.