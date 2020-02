in foto: Rubata bandiera del circolo Pd Italia Lanciani

Qualcuno ha rubato la bandiera del Partito democratico appesa davanti all'ingresso del circolo ‘Italia Lanciani' in via Catanzaro, zona piazza Bologna a Roma. È stato danneggiato anche il muro dove era appesa. Sulla vicenda indagano i carabinieri della stazione di piazza Bologna. "Questo è lo stato della nostra sede stamattina. Evidentemente una sezione attiva, visibile e aperta al territorio da fastidio. Ma noi andremo avanti come e più di prima. Le intimidazioni non ci fermeranno", il post pubblicato sulla pagina Facebook del circolo.

Indagini in corso

Sul posto si è recato anche il segretario del Partito democratico romano, Andrea Casu, che ha appeso una nuova bandiera all'entrata del circolo: "Tutto il Partito Democratico di Roma al fianco delle democratiche e dei democratici del Municipio II per reagire insieme agli ignoti che nella notte hanno distrutto un pezzo di muro per strappare la bandiera del Circolo Italia Lanciani. Abbiamo già rimesso a posto la bandiera, nessuno fermerà mai la grande comunità politica del Partito Democratico", ha dichiarato Casu.