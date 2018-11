Colpo in banca spettacolare questa notte. Erano circa le 3.00 quando ignoti malviventi, dopo aver rubato una ruspa, hanno preso di mira la filiale della Bcc di Nettuno, in località Falasche. Nonostante la presenza di blocchi di marmo che dovrebbero bloccare l'ingresso di automezzi sul piazzale, i rapinatori hanno sradicato il bancomat. Il tentativo era quello di portarsi via l'intero bancomat senza far suonare l'allarme.

Purtroppo però la loro missione è fallita e in pochi minuti i carabinieri sono giunti sul posto. I banditi si sono visti così costretti ad abbandonare il bancomat dopo poche decine di metri per non farsi raggiungere dalla sirena in avvicinamento. I militari così hanno eseguito i rilievi del caso in attesa, mentre i responsabili dell'istituto di credito riprendevano possesso del denaro contenuto nel dispositivo. Le forze dell'ordine sono ora sulle tracce dei membri della banda che hanno portato a termine lo spettacolare colpo, pur rimanendo alla fine senza bottino.