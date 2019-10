in foto: Le gemelle ladre Alessandra e Valentina Giudicessa

Le gemelle Alessandra e Valentina Giudicessa e il primo episodio che le vede responsabili di furto. Le protagoniste di "Come un gatto in tangenziale", il 21 ottobre del 2017, due mesi prima dell'uscita del film, sono state pizzicate dopo aver rubato la carta di credito dal portafogli di un'anziana concentrata a fare la spesa tra gli scaffali del supermercato. A riportare il colpo dell'ormai celebre duo Il Messaggero, che ha raccontato il furto, avvenuto all'interno dell'Eurospin in via dell'Acquafredda, in zona Montespaccato, a Roma. Secondo quanto si legge sul quotidiano, le gemelle hanno preso di mira la donna e le hanno sfilato il portafogli dalla borsa.

Il primo furto delle gemelle ladre

Afferrando la carta di credito, sono riuscite poi a rimetterlo al suo posto senza che l'anziana si accorgesse di nulla. Una volta fuori dal supermercato, le gemelle sono riuscite a spendere 1367 euro in pochissime ore, acquistando un paio di orecchini in gioielleria e altro. La donna si è accorta che qualcosa non andava dai numerosi sms arrivati al suo numero di cellulare, che segnalavano per ogni acquisto la cifra spesa. Arrivata in cassa, si è resa conto che la sua carta di credito non c'era più. L'anziana ha denunciato l'accaduto e le forze dell'ordine hanno incastrato le due donne grazie ai video registrati dalle telecamere di sorveglianza. Le indagini si sono chiuse ieri, l'accusa è di indebito utilizzo della carta di credito e furto aggravato.

Gemelle ladre già arrestate

Diversi gli episodi che le vedono protagoniste. A luglio 2018 sono state denunciate per aver rubato due profumi dal valore di 550 euro in un negozio di via Marmorata; il 13 dicembre sono state sorprese dai carabinieri mentre uscivano da un negozio, portandosi via senza pagare ben diciotto abiti, arrestate e finite ai domiciliari per concorso in furto aggravato. Lo scorso giugno, sono finite agli arresti domiciliari e processate per furto: avrebbero tentato di rubare un paio di occhiali da sole da 250 euro in un negozio di ottica del quartiere Prati.