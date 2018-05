in foto: Immagine di repertorio

Un furto finito male, anche a causa dell’ingenuità del suo autore. Un cittadino del Senegal di 33 è stato arrestato a Roma dopo aver tentato di rubare un telefono cellulare che si trovava all’interno di un taxi. Ma non si è accorto che proprio in quel momento stava passando di lì una pattuglia dei carabinieri che hanno assistito alla scena e sono così intervenuti, riuscendo a bloccare l’uomo e a recuperare il telefono, restituito al suo legittimo proprietario.

L’uomo arrestato è un 33enne con precedenti e senza fissa dimora. L’episodio è avvenuto ieri mattina, quando il ragazzo, passando in via dei Liguori, ha notato una Renault utilizzata come taxi con il suo proprietario che in quel momento si trovava fuori dall’abitacolo che si intratteneva e parlava con alcuni clienti. Il 33enne si è quindi avvicinato al finestrino dell’automobile, vedendo che sul cruscotto dell’auto c’era un cellulare di ultima generazione abbandonato. L’uomo ha quindi rotto il vetro e ha preso il telefono.

Ma proprio in quel momento passava una pattuglia dei carabinieri della stazione Roma San Lorenzo che, vedendo la scena, hanno bloccato dopo pochi metri il rapinatore, riuscendo a recuperare il telefono, riconsegnato immediatamente al proprietario. Il 33enne di origine senegalese è stato trattenuto in attesa del rito direttissimo e dovrà comparirà per rispondere del reato di tentato furto aggravato.