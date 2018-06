in foto: (Immagine di repertorio)

Era un ladro seriale di telefonini, ma evidentemente non ne aveva ancora particolarmente chiaro il funzionamento. Un uomo di 51 anni, con precedenti e già sottoposto alla misura della libertà vigilata con obbligo di dimora nel comune di Roma, è stato arrestato dai carabinieri della stazione Prenestina per aver rubato tre telefonini. È stato uno degli smartphone, in particolare, a "tradire" il malvivente: l'uomo, un cittadino serbo, lo aveva sottratto ieri mattina dallo zaino di una ragazza che stava andando a scuola. Quando la giovane se n'è accorta e ha riferito l'accaduto alla madre, la donna è andata a denunciare l'episodio ai carabinieri sottolineando come, sul telefonino in oggetto, fosse in funzione il sistema di geolocalizzazione dell’apparecchio. Gli accertamenti dei carabinieri hanno consentito di appurare che il ladro non lo aveva disabilitato: il 51enne è stato quindi individuato su un autobus che si stava spostando su viale Sacco e Vanzetti.

I militari dell'Arma sono saliti sul bus e hanno fermato il 51enne, che ha anche provato a opporre resistenza all'arresto. L'uomo è stato trovato in possesso non solo dello smartphone rubato alla ragazza, ma anche di altri due telefonini che aveva appena sottratto a due ignari passeggeri del bus. Per il 51enne sono così scattate le manette con l'accusa di ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale: l'uomo è stato condotto in caserma, mentre i telefonini sono stati restituiti ai legittimi proprietari.