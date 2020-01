in foto: Un leone si esibisce al circo – foto di repertorio

Un ragazzino è riuscito a intrufolarsi all'interno del campo di un circo in via di Torrevecchia a Roma, zona nord ovest della Capitale, quartiere Primavalle. Ha raggiunto una roulotte ed è riuscito a rubare una borsa. Il 15enne, però, è stato bloccato da uno degli artisti, il domatore di leoni, che è anche marito della donna vittima del furto e anche sua assistente nel numero.

Il domatore di leoni blocca il baby ladro

L'artista è riuscito a fermare il ragazzino e ha subito allertato il 112, con i carabinieri che si sono immediatamente precipitati sul posto. Una volta recuperata la refurtiva, i carabinieri lo hanno accompagnato in caserma e poi lo hanno accompagnato al centro di prima accoglienza di via Virginia Agnelli. Il 15enne, residente in provincia di Teramo, dovrà rispondere dell'accusa di furto aggravato. Le indagini sono state condotte dai carabinieri della stazione di Roma Montespaccato.

Recuperata la refurtiva

Arrivati sul posto, hanno trovato il domatore di leoni in compagnia del ragazzino sorpreso a rubare, con la situazione che ormai era ampiamente sotto controllo. La refurtiva è stata immediatamente recuperata e il giovanissimo ladro è stato preso in custodia dai militari intervenuti presso il campo del circo. Non sono state diffuse altre informazioni in merito all'episodio.