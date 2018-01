Un ragazzo di 20 anni è stato fermato e denunciato con l'accusa di furto e ricettazione. Sarebbe stato proprio lui a rubare una bicicletta a un fattorino in via dei Capocci, nel quartiere Monti in centro a Roma, per poi darsi alla fuga e correre a mettere all'asta online il provento del suo furto con destrezza. Purtroppo per lui però il proprietario della bicicletta è corso a sporgere denuncia e immediatamente i carabinieri della Stazione di Roma Macao si sono messi sulle tracce del maltolto, che è stato rintracciato su un noto sito di annunci online.

Rispondono all'annuncio online e fermano il ladro.

I militari hanno così dato appuntamento al venditore, che invece di trovarsi l'acquirente e incassare il denaro, è stato così identificato e denunciato a piede libero. La bicicletta, una mountan bike dal valore di circa 2000 euro, è stata restituita al fattorino, che potrà così riprenderei suo lavoro.