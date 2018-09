in foto: foto di repertorio

Si avvicina furtivo a uno dei tavolini esterni di un ristorante e ruba un pezzo di pizza calda fumante dal piatto di un cliente. L'autore del furto, avvenuto nella centralissima piazza Trilussa a Trastevere, Roma, è un 49enne marocchino, evidentemente ubriaco. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri della stazione Trastevere e dovrà rispondere delle accuse di furto aggravato, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Si, perché appena ha visto i carabinieri arrivare, il 49enne si è prima rifiutato di fornire le sue generalità offendendo e insultando i militari e poi ha tentato più volte di colpirli con calci e pugni per tentare di scappare. Immobilizzato, è stato accompagnato in caserma dove rimane a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa di essere giudicato con il rito direttissimo. L'uomo è un senza fissa dimora con diversi precedenti di polizia alle spalle.

Secondo quanto ricostruito, si è avvicinato a uno dei tavoli esterni di un ristorante della piazza e ha sfilato dal piatto di un cliente un pezzo di pizza che il cameriere gli aveva appena servito. Si è generato immediatamente un piccolo parapiglia e il titolare del locale ha deciso di chiamare i carabinieri.