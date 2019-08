in foto: Minimarket immagine di repertorio

Trafugava la merce nei supermercati per poi rivenderla ai minimarket. Un uomo di 40 anni, di nazionalità peruviana, è stato fermato con l'accusa di aver rubato diverse bottiglie di superalcolici in un supermercato in via Angelo Emo. Identificato e denunciato dai carabinieri della Compagnia di San Pietro, l'uomo, risultato avere precedenti, è stato bloccato mentre tentava di rivendere la refurtiva a un minimarket in via degli Ammiragli, proprio vicino a dove aveva rubato le bottiglie di superalcolici.

Senza preoccuparsi da dove la merce che stava comprando provenisse, o più probabilmente consapevole che fosse il provento di un furto, il gestore del minimarket (sotto gli occhi vigili dei militari che assistevano alla trattativa) infine decideva di acquistarle: il 31enne, originario del Bangladesh, veniva così a sua volta fermato e denunciato per ricettazione. I carabinieri non escludono che non fosse la prima volta che accadesse.