Due donne sono state arrestate nella capitale nella giornata di ieri – mercoledì 28 agosto – per aver tentato di rubare dei generi alimentari in due diversi supermercati. Nel primo caso, in un centro commerciale di via Prenestina a Centolle, è stata fermata una signora di 64 anni che aveva nascosto alcune confezioni di salmone e diversi salumi dentro i calzoni. Per passare inosservata e nascondere meglio la merce, aveva stretto i generi alimentari trafugati alla vita dentro una fascia elastica. Purtroppo per lei però i suoi movimenti non sono passati inosservati al personale del supermercato, che ha informato le forze dell'ordine. Quando l'equipaggio di una volante di polizia giunto sul luogo ha tentato di fermarla, la donna ha cercato di scappare e di divincolarsi rifiutando di farsi perquisire e identificare, spintonando gli agenti. Fermata e portata in commissariato dovrà ora rispondere di rapina aggravata. Denunciata è stata rilasciata a piede libero.

Fermata mentre ruba in un supermercato di Torre Angela

Poche ore dopo, un'altra donna di 44 anni, anche lei romana, è stata fermata in via Siculiana, nel quartiere di Torre Angela alla periferia Est della capitale, dopo essersi introdotta in un supermercato ha tentato di rubare. Anche in questo caso a dare l'allarme è stato il personale dell'esercizio commerciale che ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. La donna, che aveva tentato di trafugare diversi tipi merce, è stata fermata mentre tentava di allontanarsi opponendo resistenza agli agenti del Reparto Volanti che infine sono riusciti a identificarla. Anche la 44enne è stata denunciata e rilasciata a piede libero.