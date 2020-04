Nel suo zaino c'erano mozzarelle di bufala, diverse confezioni di tonno e tiramisù. Un uomo di 36 anni è stato accusato di aver rubato prodotti alimentari al supermercato dove lavorava come vigilante. Proprio lui, che in teoria doveva vigilare sul rispetto della regole da parte dei clienti, è stato sorpreso a rubare dal responsabile del personale del negozio, un supermercato di Ostia. Il dipendente ha notato il 36enne mentre si aggirava tra gli scaffali del reparto frigo e rubava alcuni prodotti, uscendo poi senza passare dalle casse. I poliziotti del commissariato Ostia Lido, diretto dal dottor Eugenio Ferraro, sono intervenuti sul posto e hanno perquisito il vigilante e la sua automobile. All'interno hanno trovato uno zaino pieno di prodotti alimentari, che sono stati subito restituiti al responsabile del supermercato. Il ladro è stato denunciato a piede libero e dovrà rispondere dell'accusa di furto.

Con auto non si ferma all'alt: arrestato

Ad Acilia, nell'entroterra di Ostia, un uomo a bordo della sua automobile non si è fermato all'alt. I carabinieri lo hanno inseguito e lo hanno arrestato. Il complice è ancora ricercato. La fuga della macchina è terminata in via Ortolani, dove i due occupanti hanno accostato e hanno cercato di scappare a piedi: uno dei due fuggitivi, un 18enne con precedenti, è arrestato dai carabinieri con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. A Ostia un 17enne cileno è stato fermato dai carabinieri mentre stava passeggiando per le strade del centro. Il minorenne è stato arrestato perché su di lui pendeva "il ripristino di misura cautelare emesso dal Tribunale per i Minorenni di Roma".