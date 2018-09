in foto: Foto di repertorio

Le ruba un vasetto di crema idratante, poi il portafogli e infine, non contenta, prova a incendiarle il negozio. Una 37enne di Velletri dovrà rispondere delle accuse di furto e danneggiamento aggravato seguito da un incendio. Questo il racconto fornito dalla proprietaria di un centro estetico di Velletri: appena la commessa si è distratta, la cliente, che aveva un appuntamento per un massaggio, ha afferrato un vasetto di crema idratante e poi si è allontanata velocemente. Dopo pochi minuti è tornata chiedendo di poter utilizzare il bagno, dove poi si è chiusa a chiave. Commessa e proprietaria hanno atteso, inquiete, perché all'interno della toilette c'era anche il portafoglio della titolare con dentro 1.300 euro. In effetti i soldi erano misteriosamente spariti, ma la cliente ha negato anche davanti all'evidenza e poi è scappata. La proprietaria del centro estetico l'ha denunciata per furto e la ladra, per vendetta, ha tentato di dare fuoco al negozio della vittima. Fortunatamente è riuscita solo a danneggiare la saracinesca.

Gli agenti della polizia del commissariato Velletri hanno accertato tutti i fatti a lei contestati e hanno denunciato la donna per furto e danneggiamento aggravato seguito da incendio. La refurtiva recuperata dai poliziotti è stata restituita alla proprietaria.