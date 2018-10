I Carabinieri della Stazione Roma Centocelle hanno arrestato un quarantaduenne titolare di un locale in zona Villa Gordiani, con l'accusa di aver manomesso il contatore elettrico del suo ristorante, collocato nella cucina, per risparmiare decine di migliaia di euro in bolletta. Secondo i militari l'uomo avrebbe rubato ben 85.000 euro di corrente ad Acea ed è stato arrestato con l'accusa di furto aggravato di energia elettrica.

L'utenza intestata all'uomo, originario di Napoli ma da tempo residente a Roma, era stata segnalata ai carabinieri dai tecnici di Acea, che da alcune verifiche avevano intuito come qualcosa non andasse visti i bassissimi consumi registrati, non compatibili con un'attività di ristorazione. Dopo aver espletato le formalità di rito il 42enne è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del processo.