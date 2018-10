in foto: Immagini del Roseto comunale di Roma (Fonte: La Presse)

Riapre il Roseto comunale di Roma in via di Valle Murcia al Circo Massimo. Da sabato 6 ottobre a domenica 21 sarà visitabile tutti i giorni dalle ore 8.30 alle 18. Che sia una passeggiata in compagnia o da soli, l'autunno è il periodo dell'anno in cui poter godere di uno spettacolo della natura unico al mondo. Ai piedi dell'Aventino, con la cornice dei resti del Palatino, sono esposte oltre mille varietà di rose botaniche, antiche e moderne, provenienti da tutto il pianeta. Romani e turisti attratti dai fiori, potranno concedersi qualche ora da trascorrere in un posto speciale, tra profumi e colori inebrianti. L'ingresso è gratuito. "In occasione della fioritura autunnale abbiamo deciso di riaprire a cittadini e turisti il Roseto comunale, questo straordinario giardino ai piedi dell’Aventino. Ottobre è uno dei mesi migliori per poter passeggiare all’aperto godendo di questo straordinario spettacolo di profumi e colori tra oltre mille varietà di rose botaniche, antiche e moderne provenienti da tutto il mondo. Si tratta di una delle più prestigiose collezioni di rose esistenti, che permette di ripercorrere la storia e l'evoluzione della rosa dall'antichità fino ai giorni nostri. L’ingresso è libero e gratuito". Lo annuncia, in una nota, Pinuccia Montanari, assessora alla Sostenibilità Ambientale di Roma Capitale.

Come visitare il Roseto Comunale di Roma

Il Roseto comunale si trova in via di Valle Murcia numero 6. In metro è raggiungibile prendendo la linea B e scendendo alla fermata Circo Massimo. Per le visite guidate gratuite è necessario prenotare via email a rosetoromacapitale@comune.roma.it, oppure telefonare al numero 06.5746810 (dal lunedì alla domenica dalle 8.30 alle 12.30). Inoltre, le persone non udenti potranno usufruire di visite guidate gratuite nella Lingua dei Segni Italiana (LIS), prenotandosi tramite email a comunicazione.ambiente@comune.roma.it.