in foto: Il Gran Premio di Formula E

Il prossimo 4 aprile (l'evento al momento è confermato nonostante la diffusione del coronavirus) si correrà il Gran Premio di Roma di Formula E, arrivato ormai alla terza edizione. Formula E è alla ricerca di 700 volontari per la gestione dell'evento, che saranno impegnati in incontri di formazione, ma avranno anche la possibilità di partecipare a una visita guidata esclusiva dei box dei piloti. Nel giorno della gara avranno, ovviamente, un turno da rispettare e poi potranno assistere all'evento da vicino.

Ai volontari saranno assegnati compiti in queste aree: gli accessi all'area del Gran Premio (che si correrà anche quest'anno all'Eur), le indicazioni agli spettatori, la gestione delle tribune per aiutare gli ospiti, l'accoglienza, le indicazioni agli ospiti all'interno del circuito, l’Allianz E-Village, l’area dedicata ai fan.

I volontari dovranno frequentare incontri di formazione

I volontari dovranno frequentare degli incontri di formazione dove verranno introdotti, si legge sul comunicato ufficiale, "al mondo della mobilità sostenibile, al panorama del motorsport e alla gestione dei grandi eventi sportivi. Ogni iniziativa di Formula E è pensata infatti per creare valore sul territorio e lasciare un’eredità importante alla città, dalla formazione dei più giovani alla cura degli spazi pubblici". Le attività dei volontari si svolgeranno nel giorno di gara, sabato 4 aprile, dall’apertura dei cancelli fino alla chiusura del circuito. Sarà possibile scegliere il turno preferito tra mattina, pomeriggio e sera. "Esperti team leader supervisioneranno l’attività dei giovani volontari sia durante il periodo di formazione che in occasione dell’E-Prix. A fine evento Formula E rilascerà un attestato di partecipazione al programma", si legge ancora. Questo il link per avere più informazioni e per le iscrizioni.