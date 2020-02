Una donna è stata rapinata ieri pomeriggio nel cimitero di Prima Porta da due individui che l'hanno aggredita e scaraventata contro un cancello per toglierle la borsa. Un atto tremendo ai danni di una sessantenne che si era recata al cimitero per andare a portare un fiore sulla tomba del marito scomparso prematuramente, e brutalmente aggredita mentre camminava lungo il viale alberato. La vicenda è riportata da Il Corriere della Sera. I due banditi hanno aspettato che la donna fosse sola e l'hanno seguita in macchina per aspettare il momento più propizio per rapinarla. Al che uno di loro si è avvicinato e ha iniziato a strattonarla per toglierle la borsa, mentre l'altro aspettava col motore acceso per fuggire velocemente prima che la donna potesse dare l'allarme e chiedere aiuto. Nessuno però, è riuscito a fermarli.

Vedova rapinata al cimitero Flaminio, caccia ai banditi

La donna è rimasta ferita fortunatamente in modo lieve, ma è stata portata comunque in ospedale per essere medicata. I rapinatori l'hanno scaraventata brutalmente a terra, ma fortunatamente se l'è cavata ‘solo' con un grosso spavento. Le forze dell'ordine stanno cercando adesso di rintracciare i due banditi e di risalire alla loro identità. Forse sono stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza presenti nel cimitero di Prima Porta, e sarà così possibile risalire alla targa della macchina utilizzata per la rapina. Non sembra attualmente che ci siano altri testimoni – oltre alla vittima – che hanno assistito alla scena. Non è la prima volta che ladri entrano in azione al cimitero: sono molte le denunce di furti effettuate negli ultimi anni, e che riguardano soprattutto la sottrazione di oggetti dalle tombe dei defunti.