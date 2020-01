La giunta a 5 stelle guidata da Virginia Raggi ha approvato una delibera che prevede la realizzazione di sette piste ciclabili nella città di Roma. In molti casi si tratta di prolungamenti di tratte già esistenti, che si allungheranno e collegheranno meglio con altre vie e zone della capitale. In questo modo il Campidoglio vuole andare incontro a due esigenze differenti: quelle dei cittadini, che soprattutto negli ultimi anni hanno iniziati a muoversi con mezzi differenti rispetto a macchine e motorini (come bici e monopattini) e quelle ambientali. Roma è una città molto inquinata, e non bastano le domeniche ecologiche ad abbassare i terribili livelli di smog nell'aria. Gli interventi del Comune di Roma sono già previsti nel Piano Generale del Traffico Urbani: la delibera è immediatamente esecutiva, non ha bisogno di ulteriori passaggi e approvazioni in Assemblea Capitolina.

Nuove piste ciclabili a Roma, ecco dove saranno realizzate

I quadranti interessati delle nuove piste ciclabili sono sostanzialmente nei Municipi IX e VIII e III, anche se a trarne beneficio saranno anche i quartieri più centrali. I cantieri partiranno probabilmente nell'anno in corso, ma ci vorrà un po' prima che le persone possano beneficiare delle nuove tratte. Le ciclabili saranno realizzate in:

Via De Coubertin – Via G. Gaudini – V.le M. Pilsudski

V.le XXI Aprile – V.le delle Province

Via Ugo della Seta – Via Monte Cerviato- Metro B1 Jonio

Viale Tirreno – Piazza Sempione -Ponte Tazio -Via Valsolda

Via del Campo Boario da Piazzale Ostiense a Via N. Zabaglia

Metro San Paolo – Via G. Imperatore – Via C. Colombo

V.le Tre Fontane dorsale Tevere Sud – Viale Val Fiorita – V.le Egeo – Via del Cappellacci

Saranno costruite con contributi comunitari e nazionali

Le nuove piste ciclabili a Roma saranno finanziate con contributi comunitari (FESR e FSE) e nazionali. Già Ignazio Marino nel 2015 aveva già previsto un intervento di questo tipo nel progetto ‘Roma ciclabile'. Nello studio iniziale i chilometri erano 19, ma alla fine non è stato più realizzato.