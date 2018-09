Ha picchiato la moglie e aggredito i poliziotti intervenuti per sedare la lite. L'ennesimo caso di violenza domestica è avvenuto tra le mura domestiche di un appartamento in via Enrico Besta, nella zona di Valle Aurelia a Roma. Protagonisti un marito violento e una moglie che subiva percosse da parte dell'uomo che ha sposato. Le forze dell'ordine sono intervenute a seguito di una segnalazione che ha insospettito la Polizia e sono intervenute. Vari gli episodi: l'uomo picchiava la donna non solo in casa, ma anche in strada, davanti agli occhi dei passanti.

Aggredisce i poliziotti

Gli agenti del Commissariato Aurelio sono intervenuti nell'abitazione e hanno colto in flagrante l'uomo, mentre picchiava la moglie. Alla vista dei poliziotti l'uomo ha perso il controllo e andato su tutte le furie li ha aggrediti. L'uomo, R.C, un italiano di 31 anni con vari precedenti è stato bloccato e arrestato poi accompagnato negli uffici di polizia. Dovrà rispondere di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. La donna invece è stata soccorsa e ricoverata in codice giallo.