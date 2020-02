Via Riserva della Torretta è di nuovo aperta al traffico dei veicoli, dopo una chiusura durata ben sei mesi. L'arteria stradale situata nel quadrante nord ovest della Capitale, era stata interdetta durante l'estate dell'anno scorso. Ad agosto alcuni pezzi d'intonaco sono caduti dal cavalcavia sovrastante, ciò ha richiesto un intervento, per scongiurare eventuali rischi agli automobilisti in transito lungo quel tratto di strada. A dare notizia della riapertura la sindaca di Roma, Virginia Raggi, che ha definito l'intervento "un lavoro di messa in sicurezza e riqualificazione completa, che restituisce alla città una strada più sicura. Soprattutto per le migliaia di persone che ogni giorno la percorrono in auto o in scooter".

Riaperta via Riserva della Torretta: gli interventi sulla strada

Interventi che, come spiega la la prima cittadina, nel dettaglio hanno riguardato non solo la messa in sicurezza del viadotto, con le relative successive verifiche alla struttura prima della riapertura, ma anche la riqualifica dell'asfalto, la pulizia delle caditoie il ripristino della segnaletica verticale, la rimozione della vegetazione infestante e dei rifiuti abbandonati illegalmente nell’area. Una strada via della Riserva della Torretta nel Municipio XIII a quanto pare, tirata a lucido. Sacchi e sacchi d'immondizia accumulata ai lati della carreggiata e oltre, che i cittadini ricordano come una vera e propria discarica abusiva a cielo aperto.