in foto: Negozi a Roma

A Roma nasce la prima strada ‘Covid-free' dove saranno effettuati test sierologici su abitanti e commercianti per escludere o confermare la presenza di anticorpi per il coronavirus e permettere così una riapertura sicura. Il progetto originale nasce su iniziativa dell'Istituto Dermopatico dell'Immacolata (Idi) e del Comitato via Monti di Creta e partirà da lunedì 18 maggio.

Roma, in via Monti di Creta test sierologico per abitanti e commercianti

L'accordo siglato fra l'Idi e il Comitato, costituitosi per volontà dei negozianti di via Monti di Creta, prevede che i titolari delle attività affacciate sulla strada, i loro familiari e i residenti possano sottoporsi all'Idi al test sierologico IgG Sars-Cov-2 a condizioni vantaggiose. Un'idea – afferma il portavoce del Comitato via Monti di Creta, Francesco Spadafora – che nasce dall'esigenza da una parte di sensibilizzare e promuovere la salute, facendo riferimento ad una eccellenza sanitaria come l'Idi, e dall'altra dalla necessità di ripartire in sicurezza con il lavoro, anche nell'interesse dei clienti".

Accordo tra Idi e Comitato negozianti

"L'Idi è impegnato in prima linea nella lotta alla pandemia: prima con il Reparto Covid19 – sottolinea il presidente Idi Antonio Maria Leozappa – ora con la campagna sierologica, consapevoli che essa possa essere un utile alleato per tutti, a livello sanitario, sociale ed economico". L'accordo sui test tra Idi e il Comitato Via Monti di Creta, spiega la struttura, è solo un primo passo. "Metteremo a disposizione informazioni sugli esercizi commerciali della strada per favorire il contatto con i pazienti e coloro che li accompagnano – conclude Leozappa – Salute ed economia: sono gli obiettivi della fase 2"