in foto: Via Maffeo Vegio allagata – foto Facebook – Gianluca Brozzi – Gruppo Roma XIV

Via Maffeo Vegio, quartiere Trionfale, è attualmente chiusa per un allagamento. A causa di una perdita d'acqua la strada, che stando a quanto si apprende era stata appena riasfaltata, è invasa dall'acqua, che al momento sta scorrendo in discesa come fosse un fiume. Informa un cittadino su un gruppo Facebook del quartiere: "Chi deve andare a via delle Benedettine deve arrivare a largo Vidari e prendere via della Rimessola. Il problema è che via della rimessola è a doppio senso, ma è stretta e quindi si creeranno disagi per uscire".

Via Maffeo Vegio era stata riasfaltata da poco

Via Maffeo Vegio, scrive un altro residente, "non ha griglie di raccolta d'acqua, la prima è a 150 metri. Tra poco chiuderanno acqua alla zona". Sul posto è già arrivato un mezzo che si occuperà di raccogliere l'acqua e di sistemare il problema, causato, molto probabilmente, dalla rottura di una conduttura idrica.