in foto: Immagine di repertorio (Getty Images)

Vendeva anabolizzanti per body builder e sportivi che desideravano incrementare la loro massa muscolare senza sforzo. Un personal trainer romano è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di un 41enne romano titolare di una palestra, incensurato, trovato in possesso di numerose fiale di medicinali sospette, risultate a seguito di accertamenti sostanze anabolizzanti steroidee. I militari del Nucleo Radiomobile di Roma hanno voluto vederci chiaro, così hanno perquisito l'impianto sportivo e la sua abitazione. L'uomo nascondeva una vera e propria ‘farmacia' per il numero di fiale che possedeva e le vendeva a clienti alla ricerca di un corpo perfetto, da ottenere in tempi rapidi e facilmente.

Si tratta di sostanze di vario tipo, pronte a soddisfare le esigenze degli sportivi, specialmente body builder, intenzionati ad aumentare con metodi artificiali la loro massa muscolare, per puro piacere personale o per partecipare alle competizioni. Tra le sostanze trovate dai carabinieri c'erano 40 millilitri di nandrolone, 130 millilitri di un mix tra nandrolone e testosterone, 24 confezioni di un mix contenente efedrina, caffeina ed aspirina, 652 compresse e 60 ml di stanozolo, 70 millilitri di un mix di trembolone e drostanolone, 180 millilitri di drostanolone, 40 millilitri di testosterone e altre decine di confezioni di sostanze analoghe, tutte dannose per l'organismo. Oltre ai prodotti, il 41enne è stato trovato in possesso di circa 2.500 euro in contanti, ritenuti provenienti della sua illecita attività. Le fiale contenenti gli anabolizzanti sono state sequestrate.