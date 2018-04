in foto: Foto Facebook – Universitari per la vita

Si è tenuta questa sera una veglia e una fiaccolata di preghiera in piazza San Pietro a Roma per il piccolo Alfie Evans. Anche ieri, spontaneamente, circa 300 persone si sono riunite in piazza per pregare per il piccolo. I promotori dell'iniziativa hanno annunciato che la veglia "proseguirà fino a quando sarà necessario. E' stata scelta piazza San Pietro in segno di ringraziamento al Papa per quanto sta facendo".

Stasera la veglia si è tenuta sempre in coincidenza dell'orario (22.17) in cui i medici hanno staccato i macchinari che tenevano in vita il bambino di 23 mesi ricoverato per una grave malattia neurodegenerativa all'Alder Hey di Liverpool. Altre veglie sono previste a Milano, Torino e Modena.

“Chiedo al Papa di venire qui per rendersi conto di cosa sta accadendo. Venga a vedere come mio figlio è ostaggio di questo ospedale. È ingiusto quello che stiamo subendo. Grazie Italia. Vi amiamo. Vi ringraziamo per la solidarietà e il supporto ricevuti in questi giorni. Grazie. Vi amiamo. Noi non ci arrendiamo, andiamo avanti. Abbiamo conosciuto persone straordinarie. Il Papa è vicino a noi”, ha detto oggi il papà di Alfie, Tom Evans, ai microfoni di Tv2000.