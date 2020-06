Il Comune di Roma ha approvato un nuovo progetto per controllare meglio gli automobilisti che transitano sulla tangenziale est della Capitale, dove verranno installate una nuova segnaletica luminosa e un sistema di controllo automatico. Sia i segnali che i sistemi di controllo, verranno posti nelle vicinanze delle uscite obbligatorie della tangenziale laddove è vietato transitare dalle 23 alle 6 della mattina seguente.

Calabrese: Coi nuovi controlli abbattiamo inquinamento acustico notturno

L'assessore alla Città in Movimento, Pietro Calabrese, ha dichiarato che "grazie al nuovo sistema autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture potremo garantire il pieno controllo del divieto di transito istituito per abbattere l’inquinamento acustico nelle ore notturne". Calabrese ha poi suggerito che "in tal modo saranno quindi rese definitive le regole prorogate dal 1994 tramite ordinanza sindacale". Per la realizzazione dei nuovi segnali e dei varchi elettronici di controllo, il Comune di Roma ha stanziato circa un milione di euro per il 2020 nel Bilancio di previsione 2020-2022. Il presidente della Commissione Mobilità, Enrico Stefàno, ha dichiarato che si tratta di un "intervento fondamenta per limitare il transito dei veicoli".

Ecco dove saranno posti i varchi elettronici

Ma dove saranno posti i varchi elettronici che controlleranno gli accessi ai tratti vietati durante le ore notturne? Uno sarà posto sulla sopraelevate, altri invece nelle carreggiate di scorrimento tra viale Castrense all'altezza di via Nola. Un varco sarà poi installato a Circonvallazione Tiburtina all'altezza di Largo Settimio Passamonti, uno in via Prenestina, e uno su Circonvallazione Salaria, tra via delle Valli e via Nomentana.